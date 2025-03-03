В парламенте Армении отложили обсуждение законопроекта о вступлении страны в Евросоюз

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Комиссия парламента Армении по евроинтеграции решила отложить обсуждение перед вторым чтением законопроекта о планах республики вступить в Евросоюз (ЕС). Об этом сообщил глава комиссии Арман Егоян.

"Предлагаю отложить обсуждение проекта на этапе голосования", – цитирует его РИА Новости.

Такой шаг Егоян объяснил тем, что комиссия не успеет включить соответствующий законопроект в повестку следующих заседаний парламента. Депутаты не смогли согласовать с авторами законодательной инициативы поправки, внесенные кабмином. В частности, правительство предлагало убрать из документа преамбулу.

Парламент Армении принял в первом чтении соответствующий законопроект 12 января. Вступление в ЕС поддержала фракция "Гражданский договор", а не поддержала оппозиционная партия "Честь имею". При этом фракция "Армения" в голосовании участие не приняла.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян указывал на наличие расхождений с Россией относительно сближения Еревана и Брюсселя. Он добавлял, что Москва высказывает определенные опасения на этот счет. При этом республика продолжит диалог с Россией, добавлял политик.

