Германия и Украина могут подписать двусторонний договор о безопасности – СМИ

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Берлин и Киев могут заключить договор о двусторонних гарантиях в сфере безопасности в ходе Мюнхенской конференции по безопасности 16 февраля. Об этом со ссылкой на правительственные круги сообщило FAZ.

Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина рассказала изданию, что проект соглашения подготовлен, текст согласован не полностью, но во многом готов.

Ранее СМИ писали, что Великобритания и Украина подписали договор о гарантиях безопасности после переговоров в Мариинском дворце в Киеве. Как отмечали журналисты, обязательства Соединенного Королевства по нему будут действовать до вступления Украины в НАТО.

Позже официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала соглашение Лондона и Киева по гарантиям безопасности набором обещаний без юридической силы.