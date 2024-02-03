03 февраля, 21:19Политика
Германия и Украина могут подписать двусторонний договор о безопасности – СМИ
Фото: depositphotos/mikdam
Берлин и Киев могут заключить договор о двусторонних гарантиях в сфере безопасности в ходе Мюнхенской конференции по безопасности 16 февраля. Об этом со ссылкой на правительственные круги сообщило FAZ.
Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина рассказала изданию, что проект соглашения подготовлен, текст согласован не полностью, но во многом готов.
Ранее СМИ писали, что Великобритания и Украина подписали договор о гарантиях безопасности после переговоров в Мариинском дворце в Киеве. Как отмечали журналисты, обязательства Соединенного Королевства по нему будут действовать до вступления Украины в НАТО.
Позже официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала соглашение Лондона и Киева по гарантиям безопасности набором обещаний без юридической силы.
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