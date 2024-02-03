Минэкономразвития планирует запустить безвизовый туробмен с Индией в 2024 году

Фото: 123RF/marisafoto

Министерство экономического развития рассчитывает году запустить безвизовый туристический обмен с Индией в 2024 году. Об этом сообщил замминистра Дмитрий Вахруков в ходе выступления на выставке "Россия". Его слова приводит РИА Новости.

Как отметил Вахруков, безвизовый туристический обмен планируется запустить по примеру соглашений, подписанных с Китаем и Индией. При этом Вахруков отметил, что для отмены виз предстоит еще многое сделать. Также отмечается, что на 2024 год уже утверждены ключевые показатели и ключевая страна – Индия.

Вахруков подчеркнул, необходимость работы над расширением списка стран, граждане которых могут приезжать в Россию без виз. В настоящий момент Россия предложила полную отмену туристических виз Кувейту, Оману, Бахрейну, Саудовской Аравии, Малайзии.

Ранее в МИД РФ сообщили, что Россия поставила задачу по введению безвизового режима со всей Латинской Америкой.

До этого глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников рассказал, что РФ работает над полной отменой туристических виз с пятью странами Ближнего Востока и Азии.