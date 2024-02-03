Песков заявил, что визиты Нуланд в Киев "добром не кончаются"

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Визиты заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд в Киев, как правило, добром не кончаются. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Песков прокомментировал визит Виктории Нуланд в Киев 31 января. При этом он отметил, что предпочел бы не оценивать действия заместителя госсекретаря США – это, по его словам, лучше делать представителям МИДа.

"Как правило, приезд Виктории Нуланд в Киев добром не кончается. Это мы помним по 2014 году, когда она пирожки раздавала", – заявил Песков.

Ранее глава российской делегации на переговорах в Вене по теме военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд прибыла в Киев с целью выяснить подробности конфликта между президентом Украины Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным.

До этого стало известно, что президент США Джо Байден выдвинул заместителя своего помощника и координатора по Индо-Тихоокеанскому региону в Совете нацбезопасности Курта Кэмпбелла на пост замгоссекретаря США, который сейчас занимает Виктория Нуланд.