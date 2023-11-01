Байден выдвинул Курта Кэмпбелла на пост замглавы Госдепа вместо Нуланд

Фото: AP Photo/Lai Seng Sin

Президент США Джо Байден выдвинул заместителя своего помощника и координатора по Индо-Тихоокеанскому региону в Совете нацбезопасности Курта Кэмпбелла на пост замгоссекретаря США, который сейчас занимает Виктория Нуланд. Об этом сообщает Белый дом.

"Президент Джо Байден объявил о своем намерении номинировать Курта Кэмпбелла на пост заместителя государственного секретаря", – цитирует заявление РИА Новости.

Сейчас Нуланд временно замещает должность в связи с уходом на пенсию Венди Шерман. Она занимала пост с 2021 года. Шерман была первой женщиной, которая занимала в США подобную должность.

