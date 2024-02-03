Эрдоган официально назначил главой ЦБ Турции Фатиха Карахана

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назначил руководителем Центробанка страны бывшего зампреда регулятора Фатиха Карахана. Соответствующий указ опубликован в официальном правительственном вестнике Resmi gazete.

Данное решение вступает в силу с момента публикации документа.

Ранее сообщалось, что уже экс-глава Центробанка Турции Хафизе Гайе Эркан направила Эрдогану письмо, в котором потребовала освободить ее от должности из-за давления, оказываемого на нее и семью.

Глава Минфина Турции Мехмет Шимшек считает, что отставка Эркан связана лишь с ее личным причинами. Он указал на то, что экономическая программа Турции реализуется постоянно, а президент Эрдоган поддерживает решения министерства и других ведомств.