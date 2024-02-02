Глава Минфина Турции заявил о личных мотивах отставки руководителя ЦБ

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Глава Минфина Турции Мехмет Шимшек считает, что отставка главы турецкого Центробанка Хафизе Гайе Эркан связана лишь с ее личным причинами. Об этом он заявил у себя на странице в соцсети X.

"Я уважаю ее решение и благодарю ее за ценную работу и вклад в развитие нашей страны", – подчеркнул он, пожелав успехов новому главе ЦБ, которого назначат в ближайшее время.

При этом Шимшек также указал на то, что экономическая программа Турции реализуется постоянно, а турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, который отслеживает осуществление данного проекта, поддерживает решения министерства и других ведомств.

По информации местного портала ınternethaber.com, новым главой ЦБ Турции может стать действующий замглавы регулятора Джевдет Акчай.

Глава Минфина Турции уже предоставил Эрдогану три кандидатуры на должность руководителя Центробанка. В свою очередь, турецкий президент уже провел личные встречи с ними, подчеркнул журналист Джандаш Толга Ишык.

"Новый президент Центрального банка будет объявлен сегодня вечером", – заключил он у себя на странице в соцсети Х.

Ранее сообщалось, что Эркан направила турецкому главе Реджепу Тайип Эрдогану письмо, в котором потребовала освободить ее от должности из-за давления, оказываемого на нее и семью. По ее словам, против нее была запущена кампания, направленная на нанесение ущерба ее репутации.



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