Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 февраля, 22:55

Политика

Глава ЦБ Турции подала в отставку из-за кампании против нее

Фото: AP Photo/Denes Erdos

Глава Центробанка Турции Хафизе Гайе Эркан направила турецкому главе Реджепу Тайип Эрдогану письмо, в котором потребовала освободить ее от должности из-за давления, оказываемого на нее и семью. Об этом она сообщила на своей странице в соцсети Х.

По ее словам, против нее была запущена кампания, направленная на нанесение ущерба репутации Эркан.

"Чтобы моя семья, а тем более мой безгрешный ребенок, которому еще не исполнилось и полутора лет, не пострадали от этого процесса еще больше, я попросила освободить меня от должности", – уточнила глава ЦБ Турции.

До этого СМИ сообщили, что ряд турецких банков начал закрывать счета компаний РФ и ужесточать требования для физических лиц. По словам одного из источников издания, до декабря прошлого года в Турции было "два всеядных и два полувсеядных" с РФ банка. Однако после указа американского президента Джо Байдена, который предполагает расширение правовых оснований для введения санкций, организации начали закрывать счета российских фирм.

"Деньги 24. Итоги": США ввели новые санкции против российских банков

Читайте также

политика
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика