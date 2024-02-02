Глава ЦБ Турции подала в отставку из-за кампании против нее

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Глава Центробанка Турции Хафизе Гайе Эркан направила турецкому главе Реджепу Тайип Эрдогану письмо, в котором потребовала освободить ее от должности из-за давления, оказываемого на нее и семью. Об этом она сообщила на своей странице в соцсети Х.

По ее словам, против нее была запущена кампания, направленная на нанесение ущерба репутации Эркан.

"Чтобы моя семья, а тем более мой безгрешный ребенок, которому еще не исполнилось и полутора лет, не пострадали от этого процесса еще больше, я попросила освободить меня от должности", – уточнила глава ЦБ Турции.

До этого СМИ сообщили, что ряд турецких банков начал закрывать счета компаний РФ и ужесточать требования для физических лиц. По словам одного из источников издания, до декабря прошлого года в Турции было "два всеядных и два полувсеядных" с РФ банка. Однако после указа американского президента Джо Байдена, который предполагает расширение правовых оснований для введения санкций, организации начали закрывать счета российских фирм.



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