Поклонская приступит к работе в Россотрудничестве на следующей неделе

Фото: пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС

Новый заместитель главы Россотрудничества Наталья Поклонская рассказала, что приступит к работе на этой должности с начала следующей недели. Об этом сообщает РИА Новости.

"Очень рада, что теперь работаю в команде Россотрудничества. С понедельника я уже буду на рабочем месте", – сказала она.

Вечером 2 февраля был опубликован указ, согласно которому Владимир Путин назначил Наталью Поклонскую заместителем руководителя Россотрудничества.

Ранее она была назначена послом России в Кабо-Верде, однако позже отказалась от должности, объяснив решение личными причинами.