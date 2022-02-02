Путин назначил Поклонскую замглавы Россотрудничества

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Владимир Путин назначил Наталью Поклонскую заместителем руководителя Россотрудничества. Об этом сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.

"Назначить Поклонскую Наталью Владимировну заместителем руководителя Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству", – указано в сообщении.

Указ вступает в силу со дня подписания.

Ранее уже сообщалось, что Поклонская может стать заместителем руководителя Россотрудничества. Тогда она отмечала, что будет трудиться в любой должности на пользу стране и руководству РФ.

В октябре 2021 года Владимир Путин назначил Поклонскую послом в Республике Кабо-Верде. Ее предшественника Владимира Соколенко президент освободил от должности.

19 января 2022 года Наталья Поклонская объявила, что не сможет вступить в должность посла России в Кабо-Верде по личным обстоятельствам. Данную информацию позже подтвердили в МИД РФ.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что новые кандидатуры на пост посла не согласовывались. Он также не назвал причину, по которой Поклонская отказалась от должности.

