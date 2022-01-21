Поклонская может стать замглавы Россотрудничества – СМИ

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
Экс-депутат Госдумы Наталья Поклонская может стать заместителем руководителя Россотрудничества. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
"Данный вопрос сейчас обсуждается", – рассказал собеседник информагентства.
Сама Поклонская прокомментировала данную информацию, но указала, что о ее новом месте работы говорить пока преждевременно. Она подчеркнула, что будет трудиться в любой должности на пользу стране и руководству РФ.
В октябре 2021 года Владимир Путин назначил Поклонскую послом в Республику Кабо-Верде. Ее предшественника Владимира Соколенко президент освободил от должности.
19 января 2022 года Наталья Поклонская объявила, что не сможет вступить в должность посла России в Кабо-Верде по личным обстоятельствам. Данную информацию позже подтвердили в МИД РФ.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что новые кандидатуры на пост посла не согласовывались. Он также не назвал причину, по которой Поклонская отказалась от должности.
Поклонская не станет послом в Кабо-Верде
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