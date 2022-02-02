Поклонская рассказала о приоритетах на посту в Россотрудничестве

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Новый заместитель главы Россотрудничества Наталья Поклонская объяснила, какие задачи ставит перед собой, вступив в должность. Об этом сообщает ТАСС.

"В Россотрудничестве и на этой должности я буду стараться выполнять достойно свои обязанности во благо нашей Родины и во благо людей. Права соотечественников за рубежом, в частности на Украине, – это приоритетные направления", – заявила специалист.

Вечером 2 февраля был опубликован указ, согласно которому президент РФ Владимир Путин назначил Наталью Поклонскую заместителем руководителя Россотрудничества.

Ранее она была назначена послом России в Кабо-Верде, однако позже отказалась от должности, объяснив решение личными причинами.