Токаев заявил, что ни одна проблема в мире не решается без РФ

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РФ является важнейшим партнером Казахстана, а также страной, без которой нельзя решить ни одну проблему. Об этом сообщает Egemen Qazaqstan со ссылкой на главу Казахстана Касым-Жомарт Токаева.

"За последние 30 лет укрепились основы межгосударственных отношений. Между двумя странами подписано более 300 договоров и соглашений. Не секрет, что весь мир учитывает позицию России", – отметил он.

Также, как уточнил президент Казахстана, товарооборот двух стран за первые десять месяцев 2023 года составил 21,4 миллиарда долларов.

В ноябре 2023 года Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписали совместное заявление по итогам встречи в Астане и план действий по сотрудничеству между странами на 2024–2026 год. В частности, в ходе переговоров был подписан меморандум о сотрудничестве между министерствами энергетики по строительству нескольких ТЭЦ.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия и Казахстан с начала 2023 года нарастили объемы расчетов в торговле в рублях и тенге. В 2022 году товарный оборот с казахской стороной вырос на 10%, до 28,2 миллиарда долларов. При этом общий объем вложений РФ в Казахстан – около 17 миллиардов долларов.

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