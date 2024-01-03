03 января, 05:24Политика
Штурмовики Су-25 ударили по опорным пунктам ВСУ с предельно малой высоты в 25 метров
Фото: Министерство обороны РФ
Российские штурмовики Су-25 нанесли удар по украинским опорным пунктам на донецком направлении с предельно малой высоты в 25 метров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.
В ведомстве отметили, что удар наносился неуправляемыми артиллерийскими ракетами С-8. По докладам передового авиационного наводчика, все указанные цели были успешно поражены.
После этого экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета, добавили в Минобороны.
Ранее в российском военном ведомстве рассказали, что дальняя авиация РФ получит в предстоящем году на вооружение самолеты на новых принципах с улучшенными качествами.
До этого российские бомбардировщики нанесли удары по 22 опорным и командным пунктам украинских войск на краснолиманском направлении. Кроме того, артиллеристы РФ уничтожили более 120 целей противника, в том числе в ходе контрбатарейной борьбы.
Минобороны РФ показало, как истребители МиГ-31 выполняют воздушное патрулирование
Читайте также