Штурмовики Су-25 ударили по опорным пунктам ВСУ с предельно малой высоты в 25 метров

Фото: Министерство обороны РФ

Российские штурмовики Су-25 нанесли удар по украинским опорным пунктам на донецком направлении с предельно малой высоты в 25 метров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

В ведомстве отметили, что удар наносился неуправляемыми артиллерийскими ракетами С-8. По докладам передового авиационного наводчика, все указанные цели были успешно поражены.

После этого экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета, добавили в Минобороны.

Ранее в российском военном ведомстве рассказали, что дальняя авиация РФ получит в предстоящем году на вооружение самолеты на новых принципах с улучшенными качествами.

До этого российские бомбардировщики нанесли удары по 22 опорным и командным пунктам украинских войск на краснолиманском направлении. Кроме того, артиллеристы РФ уничтожили более 120 целей противника, в том числе в ходе контрбатарейной борьбы.

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