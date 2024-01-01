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01 января, 08:34

Политика

Российские Су-25 поразили технику ВСУ на краснолиманском направлении

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Штурмовики Су-25 Воздушно-космических сил (ВКС) РФ поразили живую силу и технику украинской армии на краснолиманском направлении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.

"Полет выполнялся с сильным противодействием радиоэлектронных средств противника. Поставленную боевую задачу выполнили с хорошим качеством", – говорится в сообщении.

Удары наносились неуправляемыми авиационными ракетами С-8. В ходе операции все цели были достигнуты.

После выполнения задачи экипажи штурмовиков совершили противоракетный маневр с отстрелом ложных тепловых целей и вернулись на аэродром.

До этого истребитель Су-35 прикрыл бомбардировщики в зоне спецоперации от самолетов ВСУ. Российским силам пришлось прервать выполнение задачи из-за обнаружения ударной группы противника. Однако истребитель выполнил на нее наведение, после чего группа развернулась.

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