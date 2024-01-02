Бомбардировщики РФ нанесли удар по 22 опорным и командным пунктам ВСУ

Фото: Министерство обороны РФ

Российские бомбардировщики нанесли удары по 22 опорным и командным пунктам украинских войск на краснолиманском направлении. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на старшего офицера пресс-центра группировки войск "Центр" Леонида Шарова.

Он добавил, что за прошедшие сутки украинские сухопутные подразделения не проявляли активности в зоне ответственности группировки на данном направлении.

Кроме того, российские артиллеристы уничтожили более 120 целей противника, в том числе в ходе контрбатарейной борьбы. Средства противовоздушной обороны сбили два беспилотника "Фурия", а также БПЛА "Спектатор" и "Лелека".

Ранее в Минобороны России рассказали, что воздушно-космические силы РФ нанесли удар по инфраструктуре аэродромов базирования самолетов-носителей крылатых ракет Storm Shadow.

До этого штурмовики Су-25 ВКС РФ поразили живую силу и технику украинской армии на краснолиманском направлении. Удары наносились неуправляемыми авиационными ракетами С-8. В ходе операции все цели были достигнуты.

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