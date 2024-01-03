Зеленский заявил, что за пять суток по Украине выпустили более 500 ракет и БПЛА

Фото: Министерство обороны РФ

Украинский лидер Владимир Зеленский в телефонном разговоре с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком заявил, что за последние пять суток по территории Украины выпустили более 500 ракет и беспилотников. Об этом говорится в телеграм-канале Зеленского.

Кроме того, в разговоре с Сунаком президент Украины поблагодарил его за существенный вклад Великобритании в прочность украинской системы противовоздушной обороны.

Ранее в Минобороны России сообщили, что Вооруженные силы РФ нанесли удар высокоточными ракетами и беспилотниками по объектам ВПК в Киеве. Там было производство ракет, БПЛА, а также места ремонта боевой техники, хранения ракет и боеприпасов.

До этого в военном ведомстве рассказали, что воздушно-космические силы РФ нанесли удар по инфраструктуре аэродромов базирования самолетов-носителей крылатых ракет Storm Shadow.