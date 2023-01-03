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13:58

Политика

Песков заявил о регулярных проведениях встреч президента с лидерами думских фракций

Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о регулярных проведениях встреч Владимира Путина с лидерами думских фракций, сообщает ТАСС.

"Как известно, такие встречи проходят регулярно. О сроках следующей встречи мы сообщим своевременно", – заявил Песков.

Он отметил, что в прошлый раз аналогичная встреча прошла 7 июля 2022 года в Екатерининском зале Кремля. Путин встречается один на один с руководителями каждой парламентской фракции, добавил Песков.

Ранее сообщалось, что Песков прокомментировал указ о запрете публикации сведений о доходах чиновников. Он отметил, что указ распространяется на тех, кто работает на новых территориях России.

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