Песков назвал СССР неотъемлемой частью истории РФ

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что СССР является неотъемлемой частью истории РФ.

По словам представителя Кремля, знакомство и разбор истории Советского Союза может занять около двух–трех часов. При этом у каждого лектора будет собственное мнение о произошедших событиях.

"Я не хотел бы быть одним из таких лекторов, я, единственное, что могу сказать: Советский Союз – это неотъемлемая часть нашей истории", – цитирует пресс-секретаря Владимира Путина РИА Новости.

Вместе с тем Песков напомнил слова российского лидера о СССР, который до этого высказался следующим образом: "тот, кто не жалеет в связи с утратой Советского Союза, не имеет сердца, а тот, кто хочет его восстановить, не имеет мозгов".

Ранее представитель Кремля заявил, что союзное прошлое навсегда останется общей историей для бывших республик СССР. Несмотря на отдельно существование каждой из бывших советских республик, Песков видит важность в создании определенных интеграционных механизмов для взаимодействия стран.



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