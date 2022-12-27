Песков рассказал о перстнях, которые в подарок получили лидеры стран СНГ

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Перстни с символикой содружества, которые лидеры стран СНГ получили на неформальном саммите в Санкт-Петербурге, – это подарок к Новому году, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это просто такой новогодний сувенир, ничего в этом особенного нет", – сказал представитель Кремля.

По его словам, Владимир Путин носить этот перстень не собирается.

В октябре российский лидер лично пригласил глав государств СНГ на неформальный саммит. Путин предложил объявить 2025 год в СНГ Годом 80-летия Победы и единства в борьбе с нацизмом.

По его словам, тем самым в условиях попыток некоторых стран стереть из памяти подвиг народов СССР в спасении человечества от нацистов страны СНГ послали бы четкий сигнал и призыв сплотиться в отстаивании исторической правды.

В свою очередь, лидеры СНГ поддержали данную инициативу президента РФ.

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