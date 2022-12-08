Прилепин назвал распад СССР ложью

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий

Распад Советского Союза является ложью, а сверхзадача, в которой нуждается Россия, появится из осознания лжи. Об этом в своем телеграм-канале заявил писатель, сопредседатель партии "Справедливая Россия – За правду" Захар Прилепин.

Он назвал неизбежным то, что однажды Москва признает Беловежские соглашения преступными и нелегитимными. По его мнению, Россия их просто отменит.

"И пусть весь мир живет дальше с этим", – написал Прилепин.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что союзное прошлое всегда будет общей историей для бывших республик СССР.

До этого Владимир Путин заявил, что Москва не хочет восстановить СССР. По его словам, сегодня России этого уже не нужно. Он отметил, что последние руководители Советского Союза развалили великую страну и поставили народ перед фактом.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!