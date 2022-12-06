Советское прошлое останется общей историей для бывших республик СССР – Песков

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Союзное прошлое навсегда останется общей историей для бывших республик СССР. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Вместе с тем он подчеркнул, что сейчас республики живут в настоящем.

"Сейчас у нас настоящее, в котором мы живем, будущее, где была продиктована политическая воля на создание определенных интеграционных механизмов", – приводит слова Пескова ТАСС.

По его мнению, они важны.

У Пескова также спросили, учитывалось ли при планировании ближайших мероприятий Владимира Путина то, что 8 декабря исполнится 31 год со дня подписания Беловежских соглашений. Президент планирует принять участие в саммите Евразийского экономического союза в Бишкеке. Песков же в ответ сказал, что дату выбирает принимающая страна.

Ранее Путин заявил, что Москва не хочет восстановить СССР. По его словам, сегодня России этого уже не нужно. Он отметил, что последние руководители Советского Союза развалили великую страну и поставили народ перед фактом.



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