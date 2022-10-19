МИД РФ назвал неправомерным приравнивание СССР к НАТО за экологический ущерб в Афганистане

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Москва считает неправомерными заявления ряда официальных лиц Афганистана о равнозначной ответственности СССР и НАТО за положение дел в афганской природоохранной сфере. Об этом говорится в опубликованном на сайте МИД РФ комментарии официального представителя министерства Марии Захаровой.

По ее словам, Россия убеждена, что основная моральная и финансовая ответственность за критическое положение дел в Афганистане лежит на странах Запада. Захарова призвала Кабул "более ответственно" оценивать вклад Москвы в жизнь страны.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на американский Минфин сообщило, что Вашингтон переведет в швейцарский трастовый фонд 3,5 миллиарда долларов из замороженных активов афганского центробанка. Указывалось, что средства якобы пойдут на восстановление экономики Афганистана, при этом финансирование будет происходить в обход находящихся у власти талибов (движение "Талибан" признано террористическим и запрещено в РФ).

В посольстве РФ в США назвали это решение нарушением норм международного права и суверенитета зарубежного государства. В российском диппредставительстве призвали Вашингтон вернуть центральному банку Афганистана принадлежащие ему средства, а также заявили, что США должны прекратить применять колониалистские методы в отношении суверенных государств.



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