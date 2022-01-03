Председатель ГА ООН прокомментировал заявление "ядерной пятерки"

03 января, 23:19
Фото: ТАСС/Михаил Метцель
Председатель ГА ООН Абдулла Шахид прокомментировал совместное заявление лидеров России, США, Китая, Великобритании и Франции о предотвращении ядерной войны. Об этом сообщает РИА Новости.
"Председатель ГА ООН Абдулла Шахид приветствует совместное заявление пяти ядерных держав, которые также являются постоянными членами Совета безопасности", – рассказала агентству официальный представитель председателя ГА ООН Полина Кубиак.
Она подчеркнула, что приверженность обязательствам по Договору о нераспространении ядерного оружия, стремление укрепить взаимопонимание и доверие, а также предотвратить гонку вооружений является правильным посланием всему миру.
Ранее лидеры стран "ядерной пятерки" выступили с заявлением о недопущении гонки вооружений и ядерной войны. Политики подчеркнули, что готовы поддерживать приверженность обязательствам, которые налагаются по Договору о нераспространении ядерного оружия.
В Госдуме назвали выступление стран "историческим событием".
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