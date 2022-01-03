В Раде заявили, что вся Украина смотрела новогоднюю речь Путина

Фото: kremlin.ru
Жители Украины с интересом смотрели новогоднее поздравление президента России Владимира Путина. Такое мнение высказал депутат Верховной Рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илья Кива в своем телеграм-канале.
По мнению украинского депутата, в стране растет популярность российского лидера.
"Его поздравления, уверен, посмотрели все!" – считает Кива.
Парламентарий подчеркнул, что в этом году на Украине проявят особое внимание ко дню рождения российского президента.
"С Новым годом! Годом, когда на Украине каждый маломальский политик и служащий будет очень стараться поздравить Владимира Владимировича с Днем Рождения!" – написал депутат Рады.
Путин в этом году отпразднует юбилей. 7 октября президенту России исполнится 70 лет.
Ранее читатели французской газеты Le Figaro рассказали о восхищении новогодней речью президента РФ. В частности, пользователей привлекла фраза российского лидера о "твердом и последовательном отстаивании национальных интересов, безопасности страны и граждан".
Путин традиционно поздравил россиян с Новым годом в преддверии боя курантов. Президент отметил, что Россия за прошедший год испытала на себе колоссальные вызовы. При этом он выразил мнение, что главной целью властей страны остается повышение благосостояния и качества жизни людей.
Путин поздравил россиян с Новым годом
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