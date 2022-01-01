Зеленский в новогоднем поздравлении назвал свою главную цель

Фото: телеграм-канал "Zelenskiy/Official"

Президент Украины Владимир Зеленский в новогоднем поздравлении обозначил свою главную цель. Видеозапись была опубликована в официальном телеграм-канале украинского лидера.

Зеленский заявил, что видит своей основной задачей завершение войны в Донбассе.

"К сожалению, мы пока не окончили войну на востоке нашего государства", – сказал президент Украины.

Зеленский выразил мнение, что линия разграничения в Донбассе исчезнет с карты в тот момент, когда она пропадет в головах украинских граждан. Глава государства также подчеркнул, что какая-либо армия на украинской границе не способна испугать страну.

"Потому что не какая попало армия с нашей стороны границы защищает нас", – пояснил украинский лидер.

В своем видеообращении Зеленский также выразил сожаления, что не все граждане Украины желают проходить процедуру вакцинации от коронавируса.

"Мы такие украинцы. И это наша общая боль", – заключил президент.

Ранее 22 декабря Вооруженные силы Украины заявили о готовности соблюдать режим прекращения огня в Донбассе. Такие договоренности были достигнуты в ходе заседания Трехсторонней контактной группы.

Позднее в этот же день постпред РФ в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов обвинил Киев в нежелании совершать какие-либо усилия для обеспечения соблюдения режима перемирия в Донбассе.