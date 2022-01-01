Захарова пожелала россиянам в 2022 году преодолеть все сложности

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Официальный представитель МИД России Мария Захарова поздравила жителей страны с Новым годом. Об этом пишет ТАСС.
"Не хочу про трудности, не хочу про сложности. Хочу только про то, что желаю вам любви близких, коллег, товарищей, хорошего настроения", – сказала Захарова.
Дипломат пожелала россиянам в наступившем году преодолеть все сложности.
"Здоровья, счастья, успеха, благополучия вам и вашим близким", – добавила Захарова.
Ранее свое поздравление с Новым годом адресовал москвичам Сергей Собянин. Мэр города поблагодарил горожан за трудолюбие, таланты, терпение и ветеранов, которые отдали десятилетия развитию любимого города и страны.
Кроме того, россиян с Новым годом поздравил Владимир Путин. Президент отметил, что Россия за прошедший год испытала на себе колоссальные вызовы. При этом он выразил мнение, что главной целью властей страны остается повышение благосостояния и качества жизни людей.
Путин поздравил россиян с Новым годом
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: