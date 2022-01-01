Захарова пожелала россиянам в 2022 году преодолеть все сложности

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Официальный представитель МИД России Мария Захарова поздравила жителей страны с Новым годом. Об этом пишет ТАСС.

"Не хочу про трудности, не хочу про сложности. Хочу только про то, что желаю вам любви близких, коллег, товарищей, хорошего настроения", – сказала Захарова.

Дипломат пожелала россиянам в наступившем году преодолеть все сложности.

"Здоровья, счастья, успеха, благополучия вам и вашим близким", – добавила Захарова.

Ранее свое поздравление с Новым годом адресовал москвичам Сергей Собянин. Мэр города поблагодарил горожан за трудолюбие, таланты, терпение и ветеранов, которые отдали десятилетия развитию любимого города и страны.

Кроме того, россиян с Новым годом поздравил Владимир Путин. Президент отметил, что Россия за прошедший год испытала на себе колоссальные вызовы. При этом он выразил мнение, что главной целью властей страны остается повышение благосостояния и качества жизни людей.