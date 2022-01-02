Во Франции восхитились новогодней речью Владимира Путина

Фото: kremlin.ru

Читатели французской газеты Le Figaro рассказали, что они были восхищены новогодней речью президента РФ Владимира Путина.

Пользователей привлекла фраза российского лидера о "твердом и последовательном отстаивании национальных интересов, безопасности страны и граждан".

У Путина, как отметили читатели французского издания, должны быть веские основания, чтобы делать подобные заявления.

"Лидер, неуклонно защищающий интересы своей страны. Во Франции об этом можно только мечтать", – считает Dany vda.

Пользователь Omar Trecoul выразил мнение, что Путин восстановил разрушенную Россию и непоколебимо защищает интересы своего государства.



Другие же выразили надежду, что США и НАТО прислушаются к позиции Москвы в вопросах безопасности. Они отметили, что не нужно "щекотать медведя, нарушая его красные линии".

В ночь с 30 на 31 декабря 2021 года состоялся телефонный разговор Джо Байдена и Владимира Путина. Переговоры президентов продолжались 50 минут.

В ходе беседы Байден разделил позицию Путина по вопросу гарантий безопасности для России.

Кроме того, глава Белого дома пообещал не размещать на Украине ударные наступательные вооружения. В свою очередь, Путин сказал американскому коллеге, что это одно из ключевых условий, имеющихся в документах, переданных властям США.