Во Франции восхитились новогодней речью Владимира Путина

14:56
Фото: kremlin.ru
Читатели французской газеты Le Figaro рассказали, что они были восхищены новогодней речью президента РФ Владимира Путина.
Пользователей привлекла фраза российского лидера о "твердом и последовательном отстаивании национальных интересов, безопасности страны и граждан".
У Путина, как отметили читатели французского издания, должны быть веские основания, чтобы делать подобные заявления.
"Лидер, неуклонно защищающий интересы своей страны. Во Франции об этом можно только мечтать", – считает Dany vda.
Пользователь Omar Trecoul выразил мнение, что Путин восстановил разрушенную Россию и непоколебимо защищает интересы своего государства.
Другие же выразили надежду, что США и НАТО прислушаются к позиции Москвы в вопросах безопасности. Они отметили, что не нужно "щекотать медведя, нарушая его красные линии".
В ночь с 30 на 31 декабря 2021 года состоялся телефонный разговор Джо Байдена и Владимира Путина. Переговоры президентов продолжались 50 минут.
В ходе беседы Байден разделил позицию Путина по вопросу гарантий безопасности для России.
Кроме того, глава Белого дома пообещал не размещать на Украине ударные наступательные вооружения. В свою очередь, Путин сказал американскому коллеге, что это одно из ключевых условий, имеющихся в документах, переданных властям США.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: