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Западным странам необходимо наладить отношения с Россией, считает венгерский аналитик Матьяш Кохан. Об этом он написал в статье для издания Ungarn Heute.

По мнению автора материала, решение Запада одновременно противостоять России и Китаю является абсурдным. Кохан обратил внимание, что Владимир Путин строит государство европейского образца.

"Тот, кто съездит во Владивосток, убедится, что Европа заканчивается не в восточной Польше, а у берегов Японского моря", – заявил Кохан.

Аналитик считает, что западные лидеры должны уменьшить зависимость от Китая. Кроме того, он предостерег Запад от холодной войны с Россией.

Ранее британский журналист Райан Купер заявил, что страны Запада использовали Украину для достижения собственных целей на протяжении последних 30 лет. По мнению аналитика, власти западных стран не намерены предоставлять украинской стороне ресурсы.

В ходе ежегодной пресс-конференции Владимир Путин ответил на вопрос британской журналистки о "возможности нападения" на Украину. По его словам, Россия никому не угрожает и гарантии, как он считает, должен давать Запад.

Кроме того, российский лидер заявил, что НАТО нагло обманула Россию и ее движение на восток неприемлемо.