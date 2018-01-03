Эксперт прокомментировал слова Трампа о ядерной кнопке

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Руководитель Центра российско-американских отношений Института США и Канады РАН Павел Подлесный назвал заявления президента США и лидера КНДР о ядерной кнопке непродуманными.

Ответ Трампа эксперт считает не провокацией, а глупостью, сообщает RT. Он напомнил, что тот уже обещал стереть Северную Корею с лица земли и делал много подобных заявлений. Однако в действительности никто не может напасть на КНДР, заключил Подлесный. Появлялась информация о том, что Штаты могут нанести точечные удары по КНДР. Но эксперт полагает, что эти заявления ни к чему не приведут.

Во время новогоднего обращения к гражданам государства Ким Чен Ын предупредил, что держит ядерную кнопку наготове. Он может нажать ее в случае угрозы США КНДР.

Трамп заявил, что его ядерная кнопка гораздо больше и мощнее, чем у Ким Чен Ына. Американский лидер попросил кого-нибудь из "истощенного и голодающего режима" КНДР рассказать об этом руководителю государства.