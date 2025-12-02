02 декабря, 11:49Политика
Хинштейн рассказал Путину о курском происхождении Колобка
Фото: kremlin.ru
Губернатор Курской области Александр Хинштейн рассказал Владимиру Путину о курском происхождении Колобка, передает ТАСС.
По его словам, россияне познакомились с этим персонажем в 1844 году благодаря книге курянки Екатерины Авдеевой "Русские сказки для детей, рассказанные нянюшкою Авдотьею Степановною Черепьевою".
"Там была сказка и про Колобка, поэтому считаем по праву, что у Колобка есть курские корни", – отметил он.
Таким образом губернатор объяснил президенту, почему в центре Курска установили скульптуру этого персонажа.
Ранее Служба внешней разведки Украины обвинила Россию в присвоении Колобка. Спецслужба утверждала, что Колобок – украинский персонаж, так как в русском языке отсутствует слово "коло".
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала это заявление словами: "На Украине не было сказочного персонажа "Зелебобы". А теперь есть".