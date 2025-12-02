Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 декабря, 11:49

Политика

Хинштейн рассказал Путину о курском происхождении Колобка

Фото: kremlin.ru

Губернатор Курской области Александр Хинштейн рассказал Владимиру Путину о курском происхождении Колобка, передает ТАСС.

По его словам, россияне познакомились с этим персонажем в 1844 году благодаря книге курянки Екатерины Авдеевой "Русские сказки для детей, рассказанные нянюшкою Авдотьею Степановною Черепьевою".

"Там была сказка и про Колобка, поэтому считаем по праву, что у Колобка есть курские корни", – отметил он.

Таким образом губернатор объяснил президенту, почему в центре Курска установили скульптуру этого персонажа.

Ранее Служба внешней разведки Украины обвинила Россию в присвоении Колобка. Спецслужба утверждала, что Колобок – украинский персонаж, так как в русском языке отсутствует слово "коло".

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала это заявление словами: "На Украине не было сказочного персонажа "Зелебобы". А теперь есть".

Читайте также


политика

Главное

Введут ли в России штрафы за кибербуллинг?

В Госдуме предложили ввести штрафы размером до 500 тысяч рублей за буллинг и кибербуллинг

Эксперты уверены: масштабы травли в школах достигли уровня, который можно назвать социальным бедствием

Читать
закрыть

Какой будет зима в Москве в 2025–2026 году?

Первый месяц зимы в столице окажется теплым

Бесснежной зимы, как в прошлом году, не будет

Читать
закрыть

Москвичи смогут увидеть "холодную" Луну 5 декабря

В этот момент к Земле будет обращена вся освещенная Солнцем сторона лунного диска

Эксперты отмечают: полнолуние– это пик энергии месяца

Читать
закрыть

Разрешат ли тратить маткапитал на путешествия по России?

В Госдуме положительно оценивают инициативу

Однако эксперты уверены: разрешение тратить средства на повседневные покупки исказит суть поддержки

Читать
закрыть

Стоит ли искать работу в декабре и январе?

Сотрудники, ушедшие из компании в этот период, рискуют потерять заслуженные премии

Однако поиск работы станет плюсом для соискателей проектной и краткосрочной занятости

Читать
закрыть

Стоит ли ждать блокировку WhatsApp в России?

Поводом для ускорения блокировки стала утечка дипломатических переговоров

Эксперты уверены: мессенджер заблокируют в течение полугода, но решение не повлияет на россиян

Читать
закрыть

Как выбрать качественную красную икру перед Новым годом?

При выборе важно обращать внимание на целостность упаковки

Стоит проверять маркировку "Честный знак"

Читать
закрыть

Какой новогодний декор особенно опасен для домашних животных?

Мишура и дождик наиболее опасны, так как питомцы могут проглотить блестящую леску

Стеклянные игрушки животные могут сбить, разгрызть и порезаться

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика