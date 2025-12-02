Фото: kremlin.ru

Губернатор Курской области Александр Хинштейн рассказал Владимиру Путину о курском происхождении Колобка, передает ТАСС.

По его словам, россияне познакомились с этим персонажем в 1844 году благодаря книге курянки Екатерины Авдеевой "Русские сказки для детей, рассказанные нянюшкою Авдотьею Степановною Черепьевою".

"Там была сказка и про Колобка, поэтому считаем по праву, что у Колобка есть курские корни", – отметил он.

Таким образом губернатор объяснил президенту, почему в центре Курска установили скульптуру этого персонажа.

Ранее Служба внешней разведки Украины обвинила Россию в присвоении Колобка. Спецслужба утверждала, что Колобок – украинский персонаж, так как в русском языке отсутствует слово "коло".

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала это заявление словами: "На Украине не было сказочного персонажа "Зелебобы". А теперь есть".