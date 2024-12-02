МИД РФ: соглашение о медстраховании временно находящихся в РФ украинцев прекращено

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Межправительственное соглашение о медицинском страховании граждан Украины, которые временно пребывают на территории России, перестало действовать с 28 октября. Об этом представители МИД РФ заявили в официальном сообщении, которое доступно на портале опубликования правовых актов.

Речь идет о документе, подписанном в Москве 28 октября 1999 года. При этом соглашение также перестало действовать в отношении россиян, которые временно находятся на Украине.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров указал, что дипломатическое урегулирование конфликта на Украине является далекой перспективой. По словам министра, никакая эскалация со стороны противника не заставит Россию отступиться от достижения своих целей.

При этом в 2022 году ситуация была иной. Выработанный делегациями РФ и Украины на состоявшихся тогда переговорах документ был готов в печатном виде и передан лидерам государств, когда Киев отказался от диалога, рассказал помощник российского президента, глава делегации Владимир Мединский.

