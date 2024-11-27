Лавров: терпение может закончиться, если его постоянно испытывают

Фото: kremlin.ru

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что терпение, если его постоянно испытывают, может закончиться. Так он прокомментировал журналисту программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину продолжающиеся удары вглубь РФ. Видео опубликовано в телеграм-канале журналиста.

"У нас есть много пословиц <...> Семь раз отмерь, один раз отрежь. Господь терпел и нам велел. Но терпение обязательно, если его испытывают бесконечно, оно завершается", – сказал министр.

Он считает, что в "мозгах у западных чиновников" должна быть еще пословица: Русский мужик долго запрягает.

Между тем избранный президент США Дональд Трамп и ближайшие союзники открыто пренебрегают Киевом, сообщает радио КП со ссылкой на портал Foreign Policy.

Как пишет СМИ, запоздалое решение действующего лидера Штатов Джо Байдена разрешить Украине использовать американские ракеты для нанесения ударов по целям вглубь российской территории не сможет изменить ход конфликта, а сами ракеты ставят украинского президента Владимира Зеленского в неловкое положение.

"Запад устал, у него больше нет политической воли помогать Украине победить военными средствами", – говорится в материале.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что удары ВСУ по Курской и Брянской областям дальнобойными западными ракетами еще больше отдаляют возможность мирного урегулирования украинского конфликта. Он предположил, что конфликт закончится лишь тогда, когда США и их союзники перестанут поставлять Киеву оружие.