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Удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Курской и Брянской областям с помощью дальнобойных западных ракет еще больше отдаляют возможность мирного урегулирования конфликта на Украине. Такое мнение высказал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью телеканалу Al Arabiya.

"Это касается, естественно, и переговоров, но до которых еще очень далеко", – заявил он на вопрос о последствиях ударов по территории РФ.

Медведев также предположил, что украинский конфликт закончится только тогда, когда США и их союзники перестанут поставлять оружие Киеву.

Ранее в США подтвердили, что американский лидер Джо Байден разрешил Украине наносить удары дальнобойным оружием по территории России.

Спустя время Россия в ответ на удары Украины западными ракетами ATACMS и Storm Shadow по военным объектам в Курской и Брянской областях нанесла удар баллистической ракетой "Орешник" в безъядерном гиперзвуковом оснащении по заводу "Южмаш" в Днепропетровске.

В свою очередь, Владимир Путин заявил, что таким образом прошло испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности. Цель пуска ракеты была достигнута – все боевые блоки достигли объекта поражения.

