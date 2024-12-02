Президент Филиппин Маркос заявил о появлении российской подлодки "Уфа"

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Президент Филиппин Фердинанд Маркос – младший заявил о появлении российской подлодки "Уфа" в 80 морских милях к западу от провинции Западный Миндоро, передает Bloomberg.

По его словам, Филиппинские ВМС заметили ее 28 ноября в 80 морских милях к западу от мыса Калавите. Он подчеркнул, что это вызывает большую тревогу, как и любое вторжение в исключительную экономическую зону государства.

Ранее ВС России и Китая провели стратегическое воздушное патрулирование над Японским морем. Мероприятие прошло в соответствии с годовым планом сотрудничества.

В свою очередь, официальный представитель Минобороны КНР Чжан Сяоган сообщил, что совместное патрулирование ВСК России и ВВС Народно-освободительной армии Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе не направлено против третьих стран.

По его словам, российско-китайское патрулирование – это рутинный процесс в рамках выполнения ежегодного плана сотрудничества. Оно не имеет никакого отношения к нынешней геополитической ситуации, подчеркнул представитель китайского оборонного ведомства.