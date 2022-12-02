За обход санкций ЕС физлицам из РФ может грозить от 5 лет тюрьмы – ЕК

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Российские физические лица, нарушившие санкции ЕС в отношении РФ, могут получить тюремный срок от 5 лет, юридические – будут оштрафованы на сумму не менее 5% от общего годового оборота компании. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Еврокомиссии.

В ЕК подчеркнули, что обход санкций, введенных Евросоюзом против России, расценивается как серьезное уголовное преступление. Там уверены, что российские предприниматели скрывают активы в разных юрисдикциях с помощью сложных юридических и финансовых структур.

"Предлагаемая директива установит одинаковый уровень наказаний во всех государствах-членах, закрывая тем самым существующие правовые лазейки и повышая сдерживающий эффект от нарушения санкций ЕС", – говорится в тексте заявления.

Ранее Совет ЕС принял решение, согласно которому обход санкций приравнивается к преступлению. Там подчеркнули, что подобная мера позволит снизить количество нарушений и обеспечить одинаковую степень применения санкций на всей территории Евросоюза.

При этом в Испании считают, что санкционная политика Евросоюза оказывает понижающий эффект на влияние ЕС на мировой арене. В материале испанского издания указывалось, что санкционные ограничения ЕС в отношении РФ оказались неэффективными. Это в стране объяснили устойчивостью российской экономики.



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