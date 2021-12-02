Лавров провел вторую за год встречу с Блинкеном

Фото: пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Глава МИД РФ Сергей Лавров встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Стокгольме. Об этом сообщает РИА Новости.

Встреча прошла на полях министерского заседания Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Закрытые переговоры длились 40 минут.

Это вторая за год встреча Лаврова и Блинкена. Первая состоялась в ночь на 20 мая в Рейкьявике.

Тогда Блинкен высоко оценил состоявшиеся в Рейкьявике переговоры с Лавровым, назвав их конструктивными и деловыми. Он подчеркнул, что дал понять главе МИД РФ, что США предпочли бы более стабильные и предсказуемые отношения с Россией.

