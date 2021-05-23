Блинкен оценил переговоры с Лавровым

Фото: пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Госсекретарь США Энтони Блинкен высоко оценил состоявшиеся в Рейкьявике переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, назвав их конструктивными и деловыми. Об этом сообщает CNN.

"Я считаю, у нас был конструктивный и очень деловой разговор на протяжении почти двух часов. Президент Байден ясно дал понять президенту Путину, и я повторил это Лаврову: мы бы предпочли более стабильные и предсказуемые отношения с Россией", – сказал госсекретарь.

Первая личная встреча Лаврова и Блинкена проходила в ночь на 20 мая в Рейкьявике. Госсекретарь

заявил, что стабильные отношения между Россией и США пошли бы на пользу всему миру.

Глава МИД РФ рассказал, что встреча продлилась дольше, чем планировалось. Саму беседу он охарактеризовал как конструктивную.