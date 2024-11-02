Фото: телеграм-канал "Ирина Волк"

Первый политический беженец из США Джон Роблес получил российский паспорт, рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем телеграм-канале.

Церемония прошла в актовом зале Управления МВД России "Серпуховское". Роблес, как и остальные получившие соответствующий документ, поклялся соблюдать Конституцию и законодательство РФ, права и свободы ее граждан, исполнять обязанности, быть верным стране, а также уважать ее культуру, историю и традиции.



Сам беженец подчеркнул, что считает Россию своим домом, выразил благодарность сотрудникам полиции и органов государственной власти, которые оказали ему помощь.

В конце октября Владимир Путин подписал указ о приеме в гражданство России 15 лиц, среди которых был Роблес. Американец, родившийся 10 апреля 1966 года, живет на российской территории с 1990-х. В разные годы он работал учителем и журналистом-международником.

В июле российский паспорт получил и украинский танкист Максим Лихачев, который угнал танк Т-64 и перешел на сторону России.

