02 ноября, 23:16Политика
Блинкен назвал шагом в неверном направлении решение России о дератификации ДВЗЯИ
Фото: depositphotos/palinchak
Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал дератификацию Россией Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) "шагом в неверном направлении". Об этом сообщает РИА Новости.
Он подчеркнул, что Штаты "глубоко обеспокоены" этим решением России.
"К сожалению, это представляет собой значительный шаг в неверном направлении, уводящий нас дальше от вступления договора в силу, а не приближающий к нему", – заявил он.
Блинкен подчеркнул, что США все равно будут придерживаться моратория на испытательные ядерные взрывы и продолжат работать над тем, чтобы договор вступил в силу.
2 ноября Владимир Путин подписал закон об отзыве РФ ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Закон вступил в силу с момента его официального опубликования.
25 октября Совфед РФ единогласно одобрил отзыв РФ ратификации данного договора.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Путин не планировал контакты с Соединенными Штатами Америки перед решением вопроса о дератификации ДВЗЯИ.
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