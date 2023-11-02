Блинкен назвал шагом в неверном направлении решение России о дератификации ДВЗЯИ

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Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал дератификацию Россией Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) "шагом в неверном направлении". Об этом сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что Штаты "глубоко обеспокоены" этим решением России.

"К сожалению, это представляет собой значительный шаг в неверном направлении, уводящий нас дальше от вступления договора в силу, а не приближающий к нему", – заявил он.

Блинкен подчеркнул, что США все равно будут придерживаться моратория на испытательные ядерные взрывы и продолжат работать над тем, чтобы договор вступил в силу.

2 ноября Владимир Путин подписал закон об отзыве РФ ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Закон вступил в силу с момента его официального опубликования.

25 октября Совфед РФ единогласно одобрил отзыв РФ ратификации данного договора.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Путин не планировал контакты с Соединенными Штатами Америки перед решением вопроса о дератификации ДВЗЯИ.



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