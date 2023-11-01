Песков заявил, что Путин не планирует контакты с США перед решением по ДВЗЯИ

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Владимир Путин не планирует контакты с Соединенными Штатами Америки перед решением вопроса о дератификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Они (контакты. – Прим. ред.) не требуются", – передает ТАСС его слова.

Этими словами пресс-секретарь президента РФ ответил на вопрос журналистов о том, планируются ли контакты с американской стороной перед тем, как глава российского государства примет решение по вопросу о подписании закона об отзыве Россией ратификации ДВЗЯИ.

Инициатива об отзыве ратификации ДВЗЯИ была внесена в Государственную думу 13 октября. Немногим позже спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин заявил, что Москва 23 года ждала, что Вашингтон ратифицирует этот договор, однако американская сторона не сделала этого.

Сенаторы Совфеда единогласно одобрили отзыв РФ ратификации договора о запрете ядерных испытаний 25 октября.