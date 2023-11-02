Путин подписал закон об отзыве ратификации договора о запрете ядерных испытаний

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин подписал закон об отзыве РФ ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Настоящий закон вступает в силу с момента его официального опубликования.

Инициативу об отзыве ратификации ДВЗЯИ внесли в Государственную думу 13 октября. По словам спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина, Москва 23 года ждала того, чтобы Вашингтон ратифицировал этот договор, однако Штаты этого не сделали.

Сенаторы Совфеда единогласно одобрили отзыв РФ ратификации договора о запрете ядерных испытаний 25 октября.

Накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин не планировал контакты с Соединенными Штатами Америки перед решением вопроса о дератификации ДВЗЯИ.