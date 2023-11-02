МИД РФ назвал антироссийским жестом участие Армении в конференции по Украине

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Россия оценивает участие Армении в конференции на Мальте по украинской "формуле мира" как демонстративный антироссийский жест. Об этом сообщила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она также напомнила, что до этого в Киев приезжала жена премьер-министра Армении Анна Акопян, а сам Никол Пашинян прилетал в Гранаду для встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским. Кроме того, Захарова добавила, что ранее спикер армянского Нацсобрания Ален Симонян проводил переговоры с председателем Верховной рады Украины Русланом Стефанчуком в Дублине.

"В Ереване должны отдавать себе отчет, что речь идет о демонстративном заигрывании с теми, кто агрессивно противостоит нашей стране", – заявила официальный представитель МИД РФ.

При этом Захарова выразила сожаление по поводу того, что руководство Армении намеренно разрушает союзнические отношения с РФ.

На Мальте на прошлой неделе состоялась третья международная конференция по формуле мира Зеленского с участием 66 стран. На встречу не приехали Китай, Египет и ОАЭ. Россия же отвергает "формулу мира".

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Москва учитывает тот факт, что Ереван не поддерживает Россию в конфликте на Украине, о чем до этого заявлял премьер-министр Армении Никол Пашинян. Он добавил, что РФ продолжает развитие союзнических отношений с Арменией.

В МИД прокомментировали слова премьера Армении Пашиняна об отдалении РФ от Южного Кавказа