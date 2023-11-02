Киев потребовал от Анкары объяснений из-за участия Ялты в форуме в Турции

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Украина потребовала от Турции объяснений из-за участия делегации Ялты в заседании всемирной организации "Объединенные города и местные власти", прошедшем в республике. Об этом сообщил официальный представитель украинского МИД Олег Николенко на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

По его словам, украинское внешнеполитическое ведомство воспринимает эту ситуацию с чрезвычайной серьезностью. В связи с этим МИД запросил официальные объяснения турецкой стороны относительно статуса визита представителей администрации Ялты.

Николенко обратил внимание, что, по его данным, на форуме обсуждалась возможность соглашения о побратимских связях Ялты с одним из муниципальных районов Стамбула.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Владимир Путин не собирается уходить из Крыма. Он сообщил, что в 2014 году уже поднимал эту тему в беседе с российским лидером, однако тогда их разговор ни к чему не привел.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что украинские войска смогут осуществить захват Крыма в кратчайшие сроки, но не более чем за семь месяцев. При этом он считает, что подобное может произойти и за пять месяцев.

Семь лет назад Крым вошел в состав Российской Федерации