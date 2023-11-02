Ведущая Fox News заявила, что команда Байдена пытается отстрочить поражение Украины

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Ведущая Fox News Лора Ингрэм назвала попытку президента США Джо Байдена объединить пакеты помощи Украине и Израилю для голосования в конгрессе "циничной политической уловкой". Фрагмент эфира опубликован на YouTube-канале Fox News.

Ингрэм считает, что подобным образом власти США лишь пытаются отсрочить поражение ВСУ.

"Глядя на то, как обстоят дела сейчас на Украине, может, Пентагону стоит просто отправить оружие сразу в Россию? Они ведь все равно в конце концов его получат", – отметила она.

По мнению ведущей, сегодня даже самые стойкие сторонники конфликта не могут убедительно аргументировать необходимость помощи Киеву. Ингрэм отмечает, что никто не верит и главе Пентагона Ллойду Остину, который заявил, что генеральный инспектор по аудиту помощи Киеву проделывает "прекрасную работу". По ее мнению, власти США не хотят реально отслеживать направленные Украине денежные средства.

Ингрэм резюмировала, что, помимо всего прочего, у США просто "нет никакой стратегии по спасению Украины или победе над Россией".

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден наложит вето на законопроект о выделении средств в помощь Израилю, если в конгрессе США его согласуют без упоминания Украины. Провал в поддержке Киева станет "ужасным сигналом России и всему остальному миру" относительно решительности Вашингтона, подчеркнули в Белом доме.

Американский президент выступает за то, чтобы конгресс согласовал бюджет на помощь одновременно Израилю и Украине. Объем запрашиваемого бюджета составляет около 160 миллиардов долларов. В частности, 61,3 миллиарда долларов Байден просил выделить на ситуацию на Украине и сопутствующие расходы.

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