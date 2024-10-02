Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 октября, 16:53

Политика
Главная / Новости /

BFMTV: во Франции отклонили предложение об импичменте Макрону

Во Франции отклонили предложение об импичменте Макрону – СМИ

Фото: 123RF/gintsivuskansphoto

Инициатива по объявлению импичмента французскому лидеру Эммануэлю Макрону не получила поддержки в законодательной комиссии Национального собрания Франции, пишет BFMTV.

Против предложения левой партии "Неподчинившаяся Франция" высказались 54 депутата, 15 парламентариев выступили за импичмент.

В начале сентября на площадь Бастилии в Париже вышли протестующие, чтобы выразить несогласие с политикой Макрона. Как писали журналисты, большинство участников акции являлись представителями левых политических партий, а также студенческих и молодежных организаций.

До этого на парламентских выборах во Франции победила коалиция левых партий "Новый народный фронт", получив 182 места в Национальном собрании страны. На втором месте оказалась партия Макрона "Вместе" со 168 местами.

Митинг сторонников левой партии начался в Париже

Читайте также


политиказа рубежом
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика