BFMTV: во Франции отклонили предложение об импичменте Макрону

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Инициатива по объявлению импичмента французскому лидеру Эммануэлю Макрону не получила поддержки в законодательной комиссии Национального собрания Франции, пишет BFMTV.

Против предложения левой партии "Неподчинившаяся Франция" высказались 54 депутата, 15 парламентариев выступили за импичмент.

В начале сентября на площадь Бастилии в Париже вышли протестующие, чтобы выразить несогласие с политикой Макрона. Как писали журналисты, большинство участников акции являлись представителями левых политических партий, а также студенческих и молодежных организаций.

До этого на парламентских выборах во Франции победила коалиция левых партий "Новый народный фронт", получив 182 места в Национальном собрании страны. На втором месте оказалась партия Макрона "Вместе" со 168 местами.

