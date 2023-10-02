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Норвегия ввела новый пакет санкций против России. Она присоединилась к представленному ранее 11-му пакету санкций Евросоюза (ЕС) в отношении Москвы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление МИД королевства.

"Новый раунд санкций в основном соответствует мерам 11-го санкционного пакета ЕС", – сказано в сообщении.

Отмечается, что пакет предусматривает запрет на транзит через территорию РФ "товаров и технологий, которые могут способствовать увеличению военного и технологического потенциала России или развитию сектора обороны и безопасности". Ограничения коснутся также продукции авиационной и космической отрасли, предметов роскоши, некоторых видов железа и стали.

Кроме того, запрет вводится на перевозки прицепов и полуприцепов с российской регистрацией. В Осло подчеркнули, что готовы ввести ограничения на экспорт "определенных товаров и технологий" в страны, которые используются для обхода режима антироссийских санкций.

Норвегия не является членом ЕС, но поддержала большую часть рестрикций Брюсселя. В том числе там ввели запрет на въезд в страну автомобилей с российской регистрацией с 3 октября.

ЕС утвердил 11-й санкционный пакет против России 23 июня. Документ вводит в том числе механизм борьбы с обходом Москвой ограничений. Он позволяет вводить санкции против третьих стран.

В начале сентябре отмечалось, что Совет ЕС официально не обсуждает новые санкции против России. Однако предложения о дополнительных ограничениях продолжают поступать от европейских парламентариев.

Позднее стало известно, что ЕС готов приступить к обсуждению нового пакета санкций, который будет введен против РФ. Его могут представить уже в октябре.

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