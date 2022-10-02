Денежной единицей в новых субъектах РФ с 1 января будет только рубль

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С 1 января 2023 года российский рубль станет единственной денежной единицей, используемой в ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу комитета Госдумы по госстроительству и законодательству.

"Денежной единицей на территориях новых субъектов будет являться рубль. До 31 декабря 2022 года при расчетах в наличной и безналичной формах будет допускаться обращение украинской гривны", – говорится в сообщении.

Отмечается, что Банк России получит компетенции по установлению особенностей деятельности банков и других финансовых учреждений в новых субъектах РФ.

С 23 по 27 сентября в Луганской и Донецкой народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы по вопросу присоединения к России.

В ДНР за вхождение в состав РФ проголосовали 99,23% граждан, в ЛНР – 98,42%, в Запорожской области – 93,11%, в Херсонской области – 87,05%.

30 сентября в Кремле состоялось подписание договоров о принятии Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации.

Путин подписал договоры о вступлении четырех территорий в состав РФ

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