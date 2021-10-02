Захарову удивила обеспокоенность Зеленского по поводу задержания Саакашвили

00:04
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Факто, что украинский лидер Владимир Зеленский обеспокоен задержанием бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, а не судьбой председателя политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука, является странным. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Странно, что Зеленский не обеспокоен судьбой, например, Медведчука или Шария, тоном, в частности, СБУ, а также других силовых ведомств Украины об имевшем место на протяжении многих лет развитии ситуации. Видимо, свои подвиги обоняния не тревожат", – написала Захарова в своем телеграм-канале.
Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сообщил о задержании Саакашвили на территории страны. Он пояснил, что экс-президент Грузии был помещен в пенитенциарное учреждение.
В Грузии Саакашвили объявлен во внутригосударственный розыск и проходит по нескольким уголовным делам. Власти страны не раз заявляли, что задержат его при пересечении границы. Согласно уголовному кодексу Грузии, ему грозит не менее 9 лет лишения свободы.
После этого пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров заявил, что Зеленский обеспокоен в связи с задержанием в Грузии экс-президента страны и главы исполкома Национального совета реформ Украины Михаила Саакашвили.
В феврале Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях в отношении 19 юридических и восьми физических лиц, среди которых граждане России, Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.
В мае Киевский суд отказал прокуратуре в аресте главы политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" и назначил круглосуточный домашний арест. Медведчука обвинили в госизмене и обязали сдать загранпаспорт, а также носить электронный браслет. Позже Печерский районный суд Киева продлил домашний арест Медведчука до 7 сентября, а после еще на два месяца.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: