Захарову удивила обеспокоенность Зеленского по поводу задержания Саакашвили

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Факто, что украинский лидер Владимир Зеленский обеспокоен задержанием бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, а не судьбой председателя политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука, является странным. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Странно, что Зеленский не обеспокоен судьбой, например, Медведчука или Шария, тоном, в частности, СБУ, а также других силовых ведомств Украины об имевшем место на протяжении многих лет развитии ситуации. Видимо, свои подвиги обоняния не тревожат", – написала Захарова в своем телеграм-канале.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сообщил о задержании Саакашвили на территории страны. Он пояснил, что экс-президент Грузии был помещен в пенитенциарное учреждение.

В Грузии Саакашвили объявлен во внутригосударственный розыск и проходит по нескольким уголовным делам. Власти страны не раз заявляли, что задержат его при пересечении границы. Согласно уголовному кодексу Грузии, ему грозит не менее 9 лет лишения свободы.

После этого пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров заявил, что Зеленский обеспокоен в связи с задержанием в Грузии экс-президента страны и главы исполкома Национального совета реформ Украины Михаила Саакашвили.

В феврале Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях в отношении 19 юридических и восьми физических лиц, среди которых граждане России, Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

В мае Киевский суд отказал прокуратуре в аресте главы политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" и назначил круглосуточный домашний арест. Медведчука обвинили в госизмене и обязали сдать загранпаспорт, а также носить электронный браслет. Позже Печерский районный суд Киева продлил домашний арест Медведчука до 7 сентября, а после еще на два месяца.