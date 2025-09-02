Ушаков: Путин и Си Цзиньпин не обсуждали отправку китайских миротворцев на Украину

Фото: AP Photo/Sergei Bobylev

Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин не обсуждали вопрос о возможной отправке на Украину китайских военных в рамках миротворческой миссии. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков Первому каналу.

Ранее сразу несколько иностранных СМИ написали, что Китай якобы готов направить на Украину своих миротворцев в рамках гарантий безопасности. Однако официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил, что таких планов у страны нет. По его словам, позиция Китая по украинскому вопросу ясна и последовательна.

При этом эксперты считают, что западные страны могут отправить военный контингент на Украину без разрешения России. По версии специалистов, это произойдет после завершения конфликта. Однако другие аналитики заявили, что если бы такая возможность была, то Россия бы не пошла на мирное урегулирование кризиса.

В свою очередь, зампред Совбеза Дмитрий Медведев сообщал о неприемлемости отправки военных НАТО на Украину в рамках миротворческой миссии. По его словам, в таких гарантиях безопасности нет необходимости.

